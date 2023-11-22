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Регистрация объектов недвижимости в Азербайджане с начала года увеличилась на 38%

Регистрация объектов недвижимости в Азербайджане с начала года увеличилась на 38% В январе-октябре 2023 года в Азербайджане зарегистрированы права собственности по 406 180 объектам недвижимости.
Инфраструктура
22 ноября 2023 г. 11:30
Регистрация объектов недвижимости в Азербайджане с начала года увеличилась на 38%

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане зарегистрированы права собственности по 406 180 объектам недвижимости.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 38,1% больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Из них 63 516 (16%) пришлись на первичную регистрацию, а 342 664 (84%) - на перерегистрацию.

79 589 прошедших регистрацию в этом году объектов недвижимости - квартиры, 45 141 - частные домовладения и дачные дома, 271 939 - земельные участки. 83 904 оформленных в собственность объектов недвижимости расположены в Баку, остальные - в регионах.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qeydiyyata alınmış daşınmaz əmlakların sayı 38 % artıb

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