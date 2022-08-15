О нас

Регистрация недвижимости в Азербайджане в июле возросла на 12%

Регистрация недвижимости в Азербайджане в июле возросла на 12% В июле этого года в Азербайджане было зарегистрировано 27 065 прав собственности на недвижимость.
Инфраструктура
15 августа 2022 г. 12:54
Регистрация недвижимости в Азербайджане в июле возросла на 12%

В июле этого года в Азербайджане было зарегистрировано 27 065 прав собственности на недвижимость.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 11,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Из них 6 311 - первичные регистрации, а 20 754 - повторные, что означает рост за год на 26,8% и 8,1% соответственно.

Всего за месяц было зарегистрировано 3 994 прав собственности на частные жилые дома и дачи, 7 790 - на квартиры, 11 448 - на земельные участки и 833 - на другие виды недвижимости.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Registration of real estate up 12% in Azerbaijan in July
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı iyulda 12 % artıb

Другие новости из категории

AZAL: Вылет рейса Баку-Москва задерживается
AZAL: Вылет рейса Баку-Москва задерживается
15 августа 2022 г. 09:50
В Низаминском районе Баку отключат воду
В Низаминском районе Баку отключат воду
14 августа 2022 г. 09:34
В Азербайджане выявлено более 600 фактов незаконного использования питьевой воды
В Азербайджане выявлено более 600 фактов незаконного использования питьевой воды
13 августа 2022 г. 11:11
Самолет рейса Бишкек-Анталья совершил внеплановую посадку в бакинском аэропорту
Самолет рейса Бишкек-Анталья совершил внеплановую посадку в бакинском аэропорту
13 августа 2022 г. 09:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basqal Resort & Spa в Исмаиллы
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Basqal Resort & Spa в Исмаиллы
12 августа 2022 г. 16:55
В Наримановском районе Баку ремонтируется улица Алиашрафа Ализаде
В Наримановском районе Баку ремонтируется улица Алиашрафа Ализаде
12 августа 2022 г. 11:07
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
MİDA назвало дату очередной продажи льготных квартир
12 августа 2022 г. 10:16
United Airlines внесла предоплату за 100 аэротакси
United Airlines внесла предоплату за 100 аэротакси
11 августа 2022 г. 19:39
Госагентство автодорог обратилось к водителям
Госагентство автодорог обратилось к водителям
11 августа 2022 г. 15:33
Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте
Silk Way West Airlines запускает инновационные услуги на своем новом веб-сайте
11 августа 2022 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi