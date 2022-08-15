Регистрация недвижимости в Азербайджане в июле возросла на 12%

В июле этого года в Азербайджане было зарегистрировано 27 065 прав собственности на недвижимость.

В июле этого года в Азербайджане было зарегистрировано 27 065 прав собственности на недвижимость.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 11,9% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Из них 6 311 - первичные регистрации, а 20 754 - повторные, что означает рост за год на 26,8% и 8,1% соответственно.

Всего за месяц было зарегистрировано 3 994 прав собственности на частные жилые дома и дачи, 7 790 - на квартиры, 11 448 - на земельные участки и 833 - на другие виды недвижимости.