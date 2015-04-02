​Регистрация недвижимого имущества в Азербайджане достигла рекордной отметки

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году объем операций с недвижимым имуществом в Азербайджане достиг рекордной отметки. Как сообщили Report в Государственном комитете по вопросам имущества, в последние годы сократилось количество процедур и сроки регистрации имущества. Параллельно растет количество электронных услуг в этой сфере, внедрение которых началось в 2012 году. Внедрение этих услуг фактически создало условие для автоматизации регистрации имущества.

В 2014 году были зарегистрированы имущественные права на 205,2 тыс. объектов недвижимости, что до настоящего времени является наиболее высоким показателем в стране. Объем операций с недвижимостью вырос на 28 тыс. единиц или же 15,9%. За последние 5 лет количество зарегистрированных объектов выросло в 2,3 раза, с 89 тыс. в 2009 году до 205,2 тыс. в 2014 году. Самые высокие темпы роста наблюдались в 2011 году, когда объем операций с недвижимостью вырос на 56%, с 94,7 тыс. до 147,4 тыс. объектов.

В прошлом году после первичной регистрации были получены документы на 58 тыс. объектов недвижимости. Это самый высокий показатель первичной регистрации до настоящего времени. По сравнению с предыдущим годом первичная регистрация выросла на 16,6%, повторная - на 15,6%.

Доля регионов в регистрации недвижимости в 2014 году достигла 69%. Отметим, что за этот период среди прошедших регистрацию 56 многоэтажных зданий 45 приходится на долю регионов.