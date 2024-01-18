Региональные аэропорты Азербайджана предлагается передать в управление иностранных компаний

В деятельности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.
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Он отметил, что, помимо AZAL, в стране действует ряд иностранных авиакомпаний, и у граждан есть выбор: "AZAL летает по ограниченным направлениям, в то время как в другие страны чаще выполняют полеты иностранные компании".
Д. Бабаев отметил, что были внесены предложения по усовершенствованию этой сферы: "Предложено ряд аэропортов в регионах отдать в управление иностранных компаний или привлечь дополнительную авиакомпанию, чтобы избежать формирования местного управления. Надеемся, что в будущем это будет учтено, и граждане смогут покупать более дешевые билеты".