Региональные аэропорты Азербайджана предлагается передать в управление иностранных компаний

В деятельности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

В деятельности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

Как сообщает Report , об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Джафар Бабаев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что, помимо AZAL, в стране действует ряд иностранных авиакомпаний, и у граждан есть выбор: "AZAL летает по ограниченным направлениям, в то время как в другие страны чаще выполняют полеты иностранные компании".

Д. Бабаев отметил, что были внесены предложения по усовершенствованию этой сферы: "Предложено ряд аэропортов в регионах отдать в управление иностранных компаний или привлечь дополнительную авиакомпанию, чтобы избежать формирования местного управления. Надеемся, что в будущем это будет учтено, и граждане смогут покупать более дешевые билеты".