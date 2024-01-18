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Региональные аэропорты Азербайджана предлагается передать в управление иностранных компаний

Региональные аэропорты Азербайджана предлагается передать в управление иностранных компаний В деятельности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.
Инфраструктура
18 января 2024 г. 13:05
Региональные аэропорты Азербайджана предлагается передать в управление иностранных компаний

В деятельности ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Джафар Бабаев на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что, помимо AZAL, в стране действует ряд иностранных авиакомпаний, и у граждан есть выбор: "AZAL летает по ограниченным направлениям, в то время как в другие страны чаще выполняют полеты иностранные компании".

Д. Бабаев отметил, что были внесены предложения по усовершенствованию этой сферы: "Предложено ряд аэропортов в регионах отдать в управление иностранных компаний или привлечь дополнительную авиакомпанию, чтобы избежать формирования местного управления. Надеемся, что в будущем это будет учтено, и граждане смогут покупать более дешевые билеты".

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Версия на английском языке Management of Azerbaijani airports may be entrusted to foreign company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda regional hava limanlarının xarici şirkətin istifadəsinə verilməsi təklif olunur

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