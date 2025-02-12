Региональная служба мелиорации обсудила задачи на 2025 год

09^55

Региональная служба водной мелиорации, входящая в структуру Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, провело расширенное совещание по итогам 2024 года и предстоящим задачам на 2025 год.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в совещании приняли участие заместители председателя ведомства, члены правления, ответственные сотрудники центрального аппарата службы, руководители подведомственных управлений.

На совещании был проведен анализ работ, осуществленных в прошлом году в целях эффективного, экономного использования водных ресурсов и предотвращения потерь воды, обеспечения населения устойчивым водоснабжением, отвода сточных вод, коммунально-бытового водоснабжения, водообеспечения посевных площадей. Кроме этого участники мероприятия заслушали отчеты руководителей отдельных управлений, были даны поручения по дальнейшему повышению качества работ.

В целом, отмечено, что задачи, поставленные перед Службой на 2024 год, в основном были выполнены.

В конце совещания его участники подробно обсудили вопросы обеспечения нормальной эксплуатации систем мелиорации, ирригации, питьевого водоснабжения, обработки и отвода дождевых и сточных вод, эффективного использования водных ресурсов, обеспечения населения устойчивым питьевым водоснабжением и др. водными услугами в 2025 году и приняты соответствующие решения для своевременного и качественного выполнения этих работ.