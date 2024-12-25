Реакция без промедлений: как Азербайджан и Казахстан действовали в условиях авиакатастрофы

Сегодня мир авиации потрясла новость о катастрофе самолета Embraer 190 AR авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, из которых 29 выжили благодаря опера

Сегодня мир авиации потрясла новость о катастрофе самолета Embraer 190 AR авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Самолет потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, из которых 29 выжили благодаря оперативным действиям экипажа и особенностям конструкции воздушного судна.

Причины авиакатастрофы пока не установлены, и до завершения расследования делать какие-либо выводы преждевременно.

Оперативная реакция

Как только информация о катастрофе поступила в оперативные службы, азербайджанское руководство продемонстрировало молниеносную реакцию. В момент получения данных о происшествии самолет Президента Азербайджана Ильхама Алиева находился над Москвой. Был дан приказ немедленно вернуться в Баку, а борт в воздухе начал функционировать как оперативный штаб. Прямо на борту Президента проинформировали о ситуации, и он дал поручения соответствующим структурам.

После приземления в бакинском аэропорту было проведено срочное совещание с участием ключевых государственных ведомств. Была создана государственная комиссия для расследования происшествия, а также сформирована группа представителей министерств и других структур, которая оперативно отправилась на место катастрофы.

Азербайджанские государственные органы, несмотря на то, что инцидент произошел за пределами национального воздушного пространства, в координации с казахстанскими коллегами старались максимально информировать общественность.



Казахстанская сторона также продемонстрировала высокую оперативность и чувствительность к трагедии. Быстро был налажен прямой обмен информацией между соответствующими органами двух стран. На месте происшествия начались спасательные работы, при этом помощь поступала и от местных жителей, которые сдавали кровь для пострадавших.

Общественность Казахстана проявила глубокую эмпатию: к посольству Азербайджана в Казахстане были возложены цветы. Такие действия подчеркивают важность международной солидарности в моменты трагедий.

Надежность и профессионализм в чрезвычайной ситуации

Хотя официальные причины катастрофы еще предстоит установить, уже сейчас очевидно, что действия экипажа сыграли важную роль в спасении части пассажиров.

Видеокадры, распространенные в соцсетях, показывают поистине героические и профессиональные действия пилотов, которые сделали все возможное для спасения людей.

За последние три десятилетия это третья авиакатастрофа в истории AZAL.

Первая произошла в 1995 году. Самолет Ту-134Б-3, следовавший из Нахичевани в Баку, потерпел катастрофу из-за отказа двигателя и ошибок экипажа. Тогда погибли 52 из 82 человек на борту. Вторая авиакатастрофа произошла в 2005 году. Самолет Ан-140, летевший из Баку в Актау, упал в Каспийское море из-за потери пространственной ориентации экипажем. Все 23 человека погибли.



Каждая трагедия становилась стимулом для модернизации флота и повышения стандартов подготовки экипажей.

На сегодняшний день воздушный флот AZAL насчитывает 25 самолетов, которые используются для регулярных пассажирских рейсов. Средний возраст флота составляет 11 лет.

Одновременно с приобретением новых воздушных судов, авиакомпания постепенно выводит из эксплуатации старые самолеты, чтобы повысить эффективность и экологичность своего флота. Для дальнейшего повышения надежности и эффективности авиаперевозок компания подписала контракты на поставку новых самолетов Airbus Neo и широкофюзеляжных Boeing 787 Dreamliner.

В авиапарке AZAL также имеются самолеты Embraer 190, которые имеют повышенную устойчивость в сложных погодных условиях, включая высокую влажность и высокие температуры. Эта модель также признана одной из самых надежных моделей для региональных рейсов.

К 2030 году AZAL планирует перейти на использование всего 2–3 типов самолетов, сократив средний возраст флота до 5–6 лет, что является хорошим показателем для авиаиндустрии. Такой подход позволит существенно сократить затраты, связанные с обслуживанием самолетов и обучением персонала.

Для повышения квалификации пилотов с 2010 года в Баку функционирует Центр подготовки пилотов AZAL, который обеспечивает обучение специалистов гражданской авиации. Более 7 тысяч человек ежегодно проходят курсы повышения квалификации, включая практические тренировки на современных летных тренажерах для Airbus, Boeing, ATR и Embraer.



Для пилотов Embraer 190 в центре установлен специализированный тренажерный комплекс, что позволяет проводить подготовку в Азербайджане, не отправляя специалистов за границу. Центр также обслуживает пилотов иностранных авиакомпаний.

Все эти меры показывают приверженность Азербайджана к достижению надежности авиаперевозок, внедрению современных технологий, обновлению авиапарка и совершенствованию стандартов безопасности.

Сегодняшняя катастрофа напоминает о непредсказуемости авиации и важности постоянной работы над повышением безопасности.

К сожалению, авиакатастрофы являются неотъемлемой частью истории мировой авиации. Согласно текущим данным, человек должен летать каждый день на протяжении более 25,2 тыс. лет, чтобы попасть в аварию, где будут погибшие.

Согласно отчету IATA, на долю турбовинтовых самолетов в 2024 году пришлось 36% всех авиапроисшествий и четыре из пяти аварий с человеческими жертвами.