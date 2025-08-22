О нас

Инфраструктура
22 августа 2025 г. 15:49
Разрешения на поездки в Карабах и Восточный Зангезур теперь можно получить на портале mygov

Жители Азербайджана смогут оформлять разрешения на поездки на освобожденные территории не только через портал "Yolumuz Qarabağa", но и посредством платформы "mygov".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития.

Для этого в разделе "Транспорт" на государственном портале необходимо выбрать соответствующую услугу, указать пункт назначения, дату поездки, а также данные автомобиля и пассажиров. Если машина зарегистрирована на имя заявителя, данные заполняются автоматически. После ввода сведений заявление подтверждается одноразовым паролем (OTP).

Водитель может взять в поездку до девяти пассажиров. Информация о выданных разрешениях отображается в разделе "История", здесь же при необходимости можно отменить поездку.

Версия на азербайджанском языке Qarabağa səfər üçün icazəni “mygov” platforması ilə də almaq mümkün olacaq

