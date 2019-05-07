​Разработка Генплана Баку требует новых подходов

AS+P будет сотрудничать с Государственным проектным институтом в разработке Генплана Баку.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор компании AS+P, разрабатывающей Генплан Баку, Йоахим Шарес заявил на сегодняшнем пленуме правления Союза архитекторов.

По его словам, население города увеличилось на 26% за последние 20 лет: "Трудности при разработке Генплана есть, но их можно решить. К развитию города привлечены ресурсы на уровне правительства. Тем не менее мы сталкиваемся с различными проблемами".

Кроме того, он отметил, что строительство высотных зданий, захват различных территорий негативно влияют на социальные и архитектурные объекты города: "Сегодня мы должны учитывать и проблемы загрязнения города. При подготовке Генплана важно применение Концепции устойчивого развития, входящей в Цели устойчивого развития ООН".