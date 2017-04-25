Разработаны специальные предложения по решению проблемы пробок на дорогах Баку

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Подготовлены специальные предложения по регулированию движения транспорта на наиболее перегруженной дороге столицы - Тбилисском проспекте.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

"Подготовлены предложения по оптимизации движения на дорогах Баку. Одно из них предусматривает регулирование движения на Тбилисском проспекте. Так, на этой территории есть пять точек пересечения, которые приводят к пробкам. Например, остановка перед Chiraq Plaza или остановка и пешеходный переход на повороте от улицы Гасана Алиева к Тбилисскому проспекту, а также выезд из АЗС непосредственно на основную дорогу, который должен был быть на улицу Шафаята Мехдиева и пр. Предложение предусматривает устранение данных проблем", - сказал М. Агаев.

Он добавил, что меры по оптимизации движения транспорта первоначально будет предприняты на 11 территориях столицы.