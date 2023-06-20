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Разработано мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах в Баку

Разработано мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах в Баку Агентство наземного транспорта Азербайджана министерства цифрового развития и транспорта представило мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах.
Инфраструктура
20 июня 2023 г. 10:54
Разработано мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана министерства цифрового развития и транспорта представило мобильное приложение для безналичной оплаты в автобусах.

Как сообщает Report, выступивший на презентации председатель правления Агентства Анар Рзаев отметил, что приложение будет полностью введено в эксплуатацию с 1 июля.

Пользователи мобильного приложения смогут с легкостью планировать поездки, пополнять баланс BakıKart и оплачивать проезд. Также они смогут искать маршруты, выбирать наилучшие остановки и в режиме реального времени отслеживать автобусы. Приложение позволяет пользователям создавать несколько QR-билетов и отслеживать их историю.

Пользователям, зарегистрировавшимся на сайте www.bakikart.az, нет необходимости еще раз регистрироваться в мобильном приложении. Они могут воспользоваться теми же логином и паролем, которые используются на сайте.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda avtobuslarda nağdsız ödəniş üçün yeni mobil tətbiq hazırlanıb

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