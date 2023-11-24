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Разрабатывается концепция цифровизации Среднего коридора

Разрабатывается концепция цифровизации Среднего коридора Разрабатывается концепция цифровизации Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).
Инфраструктура
24 ноября 2023 г. 12:47
Разрабатывается концепция цифровизации Среднего коридора

Разрабатывается концепция цифровизации Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Об этом Report сообщил генеральный секретарь ”Ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута" Гайдар Абдикеримов.

"Вопрос цифровизации Среднего коридора имеет важное значение. Если мы не внедрим эту практику, мы сможем потерять конкурентоспособность. Поэтому мы ведем работу по ряду направлений. Ведутся переговоры с международными компаниями касательно цифровизации", - отметил он.

По словам Абдикеримова, в Среднем коридоре создаются платформы для контейнерных перевозок: “Наша главная цель на следующий год - использовать цифровые платформы, тем самым обеспечив создание экосистемы".

Генсек добавил, что необходима интеграция различных платформ стран, через которые пролегает Средний коридор: "Это имеет значение с точки зрения упрощенной передачи данных".

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