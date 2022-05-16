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Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана

Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана Разрабатывается единая национальная стратегия транспорта и логистики Азербайджана.
Инфраструктура
16 мая 2022 г. 18:25
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана

Разрабатывается единая национальная транспортно-логистическая стратегия Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

В связи с подготовкой единой национальной транспортно-логистической стратегии Азербайджана, охватывающей период до 2030 года, действует рабочая группа, в которую входят представители соответствующих структур.

"Проект стратегии, который в настоящее время находится на стадии изучения позиции соответствующих структур, определяет направления краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной политики, а также полного использования транзитного потенциала транспортного и логистического секторов государства", - отметили в министерстве.

Напомним, что в настоящее время транзитные возможности Азербайджана высоко оцениваются со стороны отдельных стран. К примеру, использование в грузоперевозках между Китаем и Европой маршрута Восток-Запад и являющегося его составной частью транспортно-транзитного потенциала Азербайджана выгодно с точки зрения времени и финансов.

Поэтому создание Транскаспийского международного транспортного маршрута считается важным транзитным достижением нашей страны. Этот маршрут был создан в феврале 2014 года по совместной инициативе соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии, участвующих в грузоперевозках. Позже к Транскаспийскому международному транспортному маршруту присоединились также соответствующие структуры Украины, Румынии и Польши. В настоящее время этот маршрут простирается от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию до европейских стран.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан в настоящее время известен как важный транспортный и логистический центр региона. Осуществляется успешное сотрудничество в этой области со странами Европейского союза. Международные транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, проходящие по территории нашей страны, достаточно удобны с точки зрения расстояния и времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, крупнейший торговый флот Азербайджана в Каспийском море, современный судостроительный завод, отвечающие современным стандартам автомобильные дороги еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров. На фоне этих возможностей, а также в связи с геополитической ситуацией объемы транзитных грузов также постепенно увеличиваются.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın vahid nəqliyyat və logistika strategiyası hazırlanır

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