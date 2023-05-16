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Рауф Велиев: Проводятся обсуждения о присвоении кораблям названий в честь территорий Западного Азербайджана

Рауф Велиев: Проводятся обсуждения о присвоении кораблям названий в честь территорий Западного Азербайджана В ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) ведутся переговоры о присвоении Западно-азербайджанских имен следующим судам, уже утверждено название "Гёйча".
Инфраструктура
16 мая 2023 г. 13:55
Рауф Велиев: Проводятся обсуждения о присвоении кораблям названий в честь территорий Западного Азербайджана

В ЗАО "Каспийское морское пароходство" состоялись обсуждения о присвоении производимым суднам названий в честь территорий Западного Азербайджана, уже утверждено название "Гёйча".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Каспийское морское пароходство" Рауф Велиев на церемонии спуска на воду танкера "Зангилан" производства ООО "Бакинский судостроительный завод".

Он отметил, что "Бакинский судостроительный завод" спускает на воду уже четвертый танкер и передаст его пароходству: «В настоящее время на заводе продолжается строительство судов "Азербайджан" и "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax. С "Бакинским судостроительным заводом" ведутся коммерческие переговоры относительно строительства нескольких судов. Надеюсь, что эти переговоры будут завершены в ближайшее время и будут подписаны соглашения", - добавил Р.Велиев.

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Версия на азербайджанском языке Rauf Vəliyev: "Növbəti gəmilərə Qərbi Azərbaycan adlarının verilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılır"

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