Рауф Велиев: Проводятся обсуждения о присвоении кораблям названий в честь территорий Западного Азербайджана

В ЗАО "Каспийское морское пароходство" состоялись обсуждения о присвоении производимым суднам названий в честь территорий Западного Азербайджана, уже утверждено название "Гёйча".
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Он отметил, что "Бакинский судостроительный завод" спускает на воду уже четвертый танкер и передаст его пароходству: «В настоящее время на заводе продолжается строительство судов "Азербайджан" и "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax. С "Бакинским судостроительным заводом" ведутся коммерческие переговоры относительно строительства нескольких судов. Надеюсь, что эти переговоры будут завершены в ближайшее время и будут подписаны соглашения", - добавил Р.Велиев.