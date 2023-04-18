Рауф Велиев: Существуют все возможности для повышения эффективности грузоперевозок через Азербайджан

Существуют все возможности для повышения эффективности грузоперевозок через Азербайджан.

Существуют все возможности для повышения эффективности грузоперевозок через Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), об этом председатель правления структуры Рауф Велиев сказал на встрече с делегацией во главе с председателем правления и гендиректором Шаньдунской портовой группы (Shandong Port Group) Ли Фенгли.

Р.Велиев отметил значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Он рассказал гостям о 165-летней богатой истории и деятельности компании, транспортно-логистических проектах, реализованных за последние 15 лет под руководством президента Ильхама Алиева, модернизации ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", ООО "Бакинский судостроительный завод" и флота ASCO.

На встрече было подчеркнуто, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем в политико-экономической сфере приведет к увеличению объема перевозимых по Среднему коридору грузов.

Л.Фенгли отметил, что посетил Азербайджан после Казахстана в рамках визита в страны, расположенные вдоль Среднего коридора, и добавил, что была проделана важная работа в направлении развития коридора.

Гость подробно рассказал о порте Циндао, входящем в Шаньдунскую портовую группу, имеющихся в порту возможностях для быстрой доставки грузов в соседние страны. Он добавил, что в рамках этих возможностей Шаньдунская портовая группа заинтересована в сотрудничестве с рядом структур Азербайджана, в частности с ASCO.