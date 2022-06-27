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Рассматривается возможность расширения торговли по ж\д линии Россия-Азербайджан-Иран-Пакистан

Рассматривается возможность расширения торговли по ж\д линии Россия-Азербайджан-Иран-Пакистан Торговлю по железнодорожной линии Россия-Азербайджан-Иран-Пакистан предложено расширить.
Инфраструктура
27 июня 2022 г. 15:52
Рассматривается возможность расширения торговли по ж\д линии Россия-Азербайджан-Иран-Пакистан

Торговлю по железнодорожной линии Россия-Азербайджан-Иран-Пакистан предложено расширить.

Как передает Report со ссылкой на иранскую прессу, данное предложение выдвинул председатель Российско-иранского делового совета Владимир Обыденов на встрече с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Гуламгусейном Шафеи.

"Завершение строительства маршрута Решт-Астара имеет большое значение для торговых целей России. Этот маршрут открывает России путь к доступу в Пакистан", - сказал Обыденов, добавив, что Россия могла бы также получить доступ к Пакистану и Индии, отправляя свои грузы в северные порты Ирана на судах, а затем транзитом через Иран в Пакистан и Индию.

"Это сложный маршрут, поэтому Россия стремится заменить его железной дорогой через Азербайджан в Иран, Пакистан и Индию", - добавил он.

Он отметил, что торговые палаты четырех стран могли бы создать рабочую группу и представить предложения своим правительствам по завершению, обновлению и укреплению железнодорожных маршрутов после возможных исследований.

В свою очередь, по словам Г.Шафеи, учитывая текущую ситуацию, иранское правительство сделало вопрос транзита приоритетным в своих целях и планах, хотя в районе порта существуют инфраструктурные проблемы как с иранской, так и с российской стороны. Он приветствовал предложение российского чиновника о создании рабочей группы по железной дороге и сказал, что Торговая палата Ирана может создать рабочую группу в ближайшие два месяца.

Упомянув о некоторых проблемах, связанных с железнодорожными перевозками в Пакистан, Шафеи отметил: "Железнодорожные проблемы в Пакистане нелегко решить, несмотря на усилия Ирана. Например, груз был отправлен по железной дороге из Ирана в Лахор, Пакистан, и ему потребовалось 35 дней, чтобы прибыть в пункт назначения".

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Версия на английском языке Expanding trade through Russia-Azerbaijan-Iran-Pakistan railway proposed
Версия на азербайджанском языке Rusiya-Azərbaycan-İran-Pakistan dəmir yolu ilə ticarətin genişləndirilməsi təklif edilir

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