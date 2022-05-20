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Расширяются льготы для Алятской экономической зоны

Расширяются льготы для Алятской экономической зоны В законопроекте, внесенном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис, нашли свое отражение новые положения, связанные с регулированием деятельности свободной экономической зоны Алят.
Инфраструктура
20 мая 2022 г. 19:02
Расширяются льготы для Алятской экономической зоны

В законопроекте, внесенном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Милли Меджлис, нашли свое отражение новые положения, связанные с регулированием деятельности свободной экономической зоны Алят.

Как сообщает Report, об этом сегодня на очередном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель комитета Таир Миркишили.

На заседании было вынесено на обсуждение 9 вопросов. Первоначально законопроект о внесении изменений в закон ”Об Алятской свободной экономической зоне" был рассмотрен в первом чтении.

Основная суть внесенных в закон поправок связана с урегулированием отношений между свободной зоной и налогоплательщиками основной экономики Азербайджана, повышением конкурентоспособности отечественных предприятий, упрощением таможенного оформления и решением вопросов, связанных с установлением торговых связей свободной зоны с любой страной мира.

В конце обсуждений законопроект о внесении изменений в закон “О Алятской свободной экономической зоне” был рекомендован в первом чтении на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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Версия на английском языке ФотоBenefits for Alat economic zone expanding
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət İqtisadi Zonasına verilən güzəştlər artırılır

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