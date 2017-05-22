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    Расширяется количество портов Транскаспийского международного транспортного коридора

    Об этом сообщил гендиректор Бакинского международного морского торгового порта

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Расширится количество портов, которые присоединятся к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

    Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” Талех Зиядов.

    "Мы намерены увеличить число подключенных к коридору портов. В Казахстане, помимо Актау, это еще и порт Курык, в Турции, наряду с Самсун, к инициативе присоединятся еще несколько портов", - добавил он.

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