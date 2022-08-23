Расширены полномочия Центра территориального планирования и строительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 19 марта 2019 года "О некоторых вопросах, связанных с совершенствованием деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 19 марта 2019 года "О некоторых вопросах, связанных с совершенствованием деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, в полномочия Центра территориального планирования и строительства Госкомитета вошло определение наряду с городом Баку трасс для дорожных и инженерно-коммуникационных линий на административных территориях городов и районов, входящих в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы, а также подготовка заключений о размещении и установке передвижных и некапитальных объектов, в том числе некапитальных объектов мелкорозничной торговли и комплексов на этих территориях.