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Расширены полномочия Центра территориального планирования и строительства

Расширены полномочия Центра территориального планирования и строительства Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 19 марта 2019 года "О некоторых вопросах, связанных с совершенствованием деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре".
Инфраструктура
23 августа 2022 г. 15:03
Расширены полномочия Центра территориального планирования и строительства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 19 марта 2019 года "О некоторых вопросах, связанных с совершенствованием деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно документу, в полномочия Центра территориального планирования и строительства Госкомитета вошло определение наряду с городом Баку трасс для дорожных и инженерно-коммуникационных линий на административных территориях городов и районов, входящих в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономический районы, а также подготовка заключений о размещении и установке передвижных и некапитальных объектов, в том числе некапитальных объектов мелкорозничной торговли и комплексов на этих территориях.

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