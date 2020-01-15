​Расширение дороги Баку-Сумгайыт завершат к июню

Дорога Баку-Сумгайыт рассчитывалась для движения 7-10 тыс. автомобилей. Сейчас эта цифра значительно возросла.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов на пресс-конференции в штаб-квартире партии "Ени Азербайджан".

"Число автомобилей на трассе Баку-Сумгайыт резко возросло в последнее время на фоне открытия промышленных кварталов и парков. По нашим подсчетам, на сегодняшний день из Баку в Сумгайыт ездят 12-14 тыс. автомобилей, а из Сумгайыта в Баку – 10-12 тыс. автомобилей в день. На участке протяженностью 28 км начато расширение дороги. Мы планируем завершить работы до конца мая (к июню)", - сказал он.

Мамедов добавил, что каждый километр расширения дороги Баку-Сумгайыт обходится в 778 тыс. манатов: "Однако цена может меняться в зависимости от инфляции. В рамках этих работ в Баку также планируется расширение на участке в 7-8 км, и к общей сумме будет добавлена стоимость установки дополнительного оборудования".