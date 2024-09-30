Расширение 130-километрового участка дороги Баку-Газах близится к завершению

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает работы по расширению до четырех полос 130-километрового участка дороги Гянджа-Газах-госграница с Грузией (автодорога Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией).

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает работы по расширению до четырех полос 130-километрового участка дороги Гянджа-Газах-госграница с Грузией (автодорога Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией).

Как сообщает Report, общая ширина земляного полотна составляет 27,5 м.

Дорога состоит из 4 полос движения, каждая шириной 3,75 метра. Работы ведутся по трем лотам, первый и второй лоты уже завершены.

Расширение дороги обеспечит комфортное передвижение, а также улучшит грузоперевозки между Европой и Азией.