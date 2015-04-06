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    Проезжая часть круга 20 Января расширена

    В настоящее время зона безопасности покрывается таметом

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Большая часть работ, связанных с расширением круга 20 Января, уже проделана. Зоны безопасности на проезжей части дороги расширены, на обочинах установлены мраморные брусчатки.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, зоны безопасности устланы таметом.

    В структуре отметили, что территория покрыта асфальтобетонным покрытием. Кроме того, обновлено асфальтобетонное покрытие на побочной дороге, пролегающей от круга 3-го микрорайона до 20 Января. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки.

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