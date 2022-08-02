Расширен список арендованного жилья с правом выкупа

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 216 полностью отремонтированных квартир.

В перечень квартир, предлагаемых гражданам Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом в рамках механизма аренды жилья с правом последующего выкупа, включены еще 216 полностью отремонтированных квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, в жилом комплексе, расположенном на улице Насреддина Туси в Хатаинском районе Баку, гражданам предлагаются 44 двух- и трехкомнатные квартиры.

Ежемесячная оплата за предлагаемые в комплексе квартиры начинается от 557 манатов.

В комплексе, расположенном в городе Хырдалан, на 17 км шоссе Баку-Сумгайыт, предлагаются 172 одна-, двух- и трехкомнатные квартиры. Ежемесячная оплата в этом комплексе начинается от 268 манатов.

Новые квартиры будут доступны посредством электронной системы с 8 августа.