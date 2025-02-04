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Расширен состав правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

Расширен состав правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана 15:41
Инфраструктура
4 февраля 2025 г. 15:51
Расширен состав правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана

Президент Ильхам Алиев внес изменения в указы "О создании Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана" от 18 октября 2017 года и "Об обеспечении деятельности Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана" от 19 декабря 2017 года.

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, правление Агентства увеличено с 3 до 4 человек, в том числе число заместителей председателя правления (назначаются и освобождаются президентом), увеличено с 2 до 3.

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