Распространились кадры подрыва скал для строительства Лачынского аэропорта

Распространились кадры подрыва горных территорий для строительства Лачынского международного аэропорта.
Как сообщает Report, кадры распространило ООО AzVirt, которое осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Напомним, что длина взлетно-посадочной полосы Лачынского аэропорта, фундамент которой заложен в 2021 году, составит 3 000 метров, а ширина - 60 метров.
Аэропорт находится в 30 километрах от города Лачын, в 70 километрах от Шуши, в 60 километрах от Кельбаджара. Ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.