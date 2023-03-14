Распространились кадры подрыва скал для строительства Лачынского аэропорта

Распространились кадры подрыва горных территорий для строительства Лачынского международного аэропорта.

Распространились кадры подрыва горных территорий для строительства Лачынского международного аэропорта.

Как сообщает Report, кадры распространило ООО AzVirt, которое осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Напомним, что длина взлетно-посадочной полосы Лачынского аэропорта, фундамент которой заложен в 2021 году, составит 3 000 метров, а ширина - 60 метров.

Аэропорт находится в 30 километрах от города Лачын, в 70 километрах от Шуши, в 60 километрах от Кельбаджара. Ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию в 2024 году.