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Раскрыты проблемы транспортной системы Баку

Раскрыты проблемы транспортной системы Баку Как и во всех крупных городах мира, транспортная система Баку сталкивается с рядом серьезных вызовов на фоне экономического и демографического роста.
Инфраструктура
28 января 2025 г. 19:49
Раскрыты проблемы транспортной системы Баку

Транспортная система Баку, как и во всех крупных городах мира, сталкивается с рядом серьезных вызовов на фоне экономического и демографического роста.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Ильхама Алиева.

Министр подчеркнул, что города мира переходят от "автомобилеориентированного" подхода к "человекоориентированному", что требует не только государственного регулирования, но и изменения транспортных привычек жителей. Для ускорения этого процесса важно развивать транспортную инфраструктуру: оптимизировать дороги, увеличивать количество автобусов, расширять сети метро и железных дорог. Он считает, что одновременно введение тарифов на парковку и ужесточение штрафов за нарушения могут способствовать изменению поведения.

Р. Набиев отметил, что отсутствие инфраструктуры для микромобильности, такой как велосипеды и самокаты, приводит к тому, что они воспринимаются как небезопасный транспорт. Однако исследования показывают, что создание условий для микромобильности не только повысит безопасность, но и улучшит транспортную систему.

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