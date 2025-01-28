Раскрыты проблемы транспортной системы Баку

Как и во всех крупных городах мира, транспортная система Баку сталкивается с рядом серьезных вызовов на фоне экономического и демографического роста.

Транспортная система Баку, как и во всех крупных городах мира, сталкивается с рядом серьезных вызовов на фоне экономического и демографического роста.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Ильхама Алиева.

Министр подчеркнул, что города мира переходят от "автомобилеориентированного" подхода к "человекоориентированному", что требует не только государственного регулирования, но и изменения транспортных привычек жителей. Для ускорения этого процесса важно развивать транспортную инфраструктуру: оптимизировать дороги, увеличивать количество автобусов, расширять сети метро и железных дорог. Он считает, что одновременно введение тарифов на парковку и ужесточение штрафов за нарушения могут способствовать изменению поведения.

Р. Набиев отметил, что отсутствие инфраструктуры для микромобильности, такой как велосипеды и самокаты, приводит к тому, что они воспринимаются как небезопасный транспорт. Однако исследования показывают, что создание условий для микромобильности не только повысит безопасность, но и улучшит транспортную систему.