Раскрыты детали проектов дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало информацию о дорожных проектах, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах.
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Работы по проектированию и строительству 16 автомобильных дорог, строительство которых началось в 2021 году на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, а также бурильные и земляные работы, связанные со строительством международного аэропорта Лачын, продолжаются и в текущем году. Проекты автодорог, реализуемые на освобожденных территориях, планируется завершить до 2025 года.
Проекты автодорог, которые планируется завершить в 2022 году:
Барда-Агдамская автодорога (44,5 км, 4-полосная),
Новая альтернативная дорога в обход города Лачын (32 км, 2-полосная),
Автодорога Физули-Гадрут (12 км, 4-полосная),
Автодорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты (22 км, 2-полосная),
Автодорога Губадлы-Эйвазлы (28,5 км, 2-полосная).
Проекты автодорог, которые планируется завершить в 2023 году:
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,6 км, 4-6-полосная),
Автодорога Худаферин-Губадлы-Лачын (70,4 км, 4-полосная),
Автодорога Шюкюрбейли-Джабраил-Гадрут (39,7 км 4-полосная),
Строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачынском районах (834,1 км, 2-полосная),
Автодорога Губадлы-Махмудлу-Языдюзю-граница с Арменией (26,4 км, 2-полосная),
Бурильные и земляные работы в рамках строительства международного аэропорта Лачын
Проекты автодорог, которые планируется завершить в 2024-2025 гг:
Автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (123.9 км, 4-6-полосная),
Автодорога Агдам-Физули (64.8 км, 4-полосная),
Автодорога Тогана-Кельбаджар-Истису (81.6 км, 2-4-полосная),
Автодорога Кельбаджар-Лачын (76,3 км, 2-4-полосная).