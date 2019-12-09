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Раскрыты некоторые детали нового Генплана Баку

​Раскрыты некоторые детали нового Генплана Баку

Развитие города Баку должно быть системным.

Как сообщает Report, об этом зампред Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на презентации портала "Креативный Азербайджан" и панельных дискуссиях на тему "Творческая и культурная индустрии: новые возможности для устойчивого развития и занятости" в Баку.

По его словам, этот вопрос отражен в новом генеральном плане столицы: "В этом документе предлагается многосторонний подход, включая такие вопросы, как защита окружающей среды и стратегические проекты. Здесь же нашел отражение вопрос формирования творческих кластеров". 

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