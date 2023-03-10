О нас

Рашад Набиев: Вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов

Рашад Набиев: Вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов В прошлом году наблюдался рост объема перевозимых через Азербайджан грузов.
Инфраструктура
10 марта 2023 г. 15:43
Рашад Набиев: Вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов

В прошлом году наблюдался рост объема перевозимых через Азербайджан грузов.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал во время выступления на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана является одним из приоритетов: "В прошлом году вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов. В этом направлении мы работаем совместно с Грузией и Казахстаном. Хотим всех уверить, что растущий спрос будет удовлетворен должным образом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycan ərazisindən keçən yüklər artıb"

Самое читаемое

В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi