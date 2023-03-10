Рашад Набиев: Вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов

В прошлом году наблюдался рост объема перевозимых через Азербайджан грузов.

В прошлом году наблюдался рост объема перевозимых через Азербайджан грузов.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сказал во время выступления на панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в Евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры Азербайджана является одним из приоритетов: "В прошлом году вырос объем перевозимых через Азербайджан грузов. В этом направлении мы работаем совместно с Грузией и Казахстаном. Хотим всех уверить, что растущий спрос будет удовлетворен должным образом".