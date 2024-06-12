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Рашад Набиев: Воздушное пространство Азербайджана используют почти все ведущие авиакомпании мира

Рашад Набиев: Воздушное пространство Азербайджана используют почти все ведущие авиакомпании мира Полное восстановление суверенитета Азербайджана на своей территорией и над воздушным пространством позволило Управлению воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" обеспечить всесторонний контроль за движением в воздушн
Инфраструктура
12 июня 2024 г. 10:34
Рашад Набиев: Воздушное пространство Азербайджана используют почти все ведущие авиакомпании мира

Полное восстановление суверенитета Азербайджана на своей территории и над воздушным пространством позволило Управлению воздушного движения "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" обеспечить всесторонний контроль за движением в воздушном пространстве нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Всемирном саммите по аэронавигации CANSO в Баку.

"Освобождение наших территорий от оккупации повышает операционную эффективность, стандарты безопасности для авиации в пределах границ Азербайджана, открывает новые возможности маршрутов, обеспечивая удобное и безопасное использование воздушного пространства. Партнерство Азербайджана с CANSO после получения статуса полноправного члена в 2005 году имеет богатую историю, отмеченную важными достижениями. Благодаря своевременным мерам AZANS, рейсы из Европы в Азию безопасно выполняются по альтернативным маршрутам, что позволяет нам поддерживать надежный воздушный коридор в условиях геополитической напряженности в соседних регионах. Воздушное пространство, которым управляет AZANS, используют почти все ведущие авиакомпании мира (209 перевозчиков), что является показателем доверия к авиационным возможностям Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycanın hava məkanında hərəkətə nəzarət hərtərəfli təmin edilib"

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