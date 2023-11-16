Рашад Набиев: Успех Среднего коридора приведет к изменениям в транспортно-логистической сфере

Успех проекта Среднего коридора в будущем приведет к изменениям в транспортной и логистической сферах.

Успех проекта Среднего коридора в будущем приведет к изменениям в транспортной и логистической сферах.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, выступая на организованной в Зангилане международной конференции на тему "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана".

"Европейские партнеры придают большое значение Среднему коридору. Мы думали, что перевозок по традиционным коридорам Восток-Запад и Запад-Восток будет достаточно, но за последние два года важность Среднего коридора с точки зрения геополитических вопросов возросла", - сказал он.

Министр напомнил, что дорожная карта коридора была разработана совместно со странами-участницами проекта.

"В этом документе определены обязанности всех сторон. Совместно мы приступили к реализации этой карты, синхронизировали ряд задач. Параллельно выполнили ряд операций и действий", - сказал он.