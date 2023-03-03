О нас

Рашад Набиев: Статистика Азербайджана по смертельным ДТП выше среднего показателя в мире

Рашад Набиев: Статистика Азербайджана по смертельным ДТП выше среднего показателя в мире В Азербайджане в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 834 человека, что в соотношении с численностью населения выше среднего показателя по СНГ и миру.
Инфраструктура
3 марта 2023 г. 11:17
Рашад Набиев: Статистика Азербайджана по смертельным ДТП выше среднего показателя в мире

В Азербайджане в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 834 человека, что в соотношении с численностью населения выше среднего показателя по СНГ и миру.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на церемонии открытия твининг-проекта "Усиления безопасности дорожного движения в Азербайджане", реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза.

"В мире ежегодно более 1 млн человек погибают в результате ДТП. Это означает смерть одного человека каждые 30 секунд. Если рассмотреть экономические аспекты вопроса, можно заметить, что в результате нарушения правил дорожного движения глобальной инфраструктуре ежегодно наносится ущерб в размере около 500 млрд долларов США. Твининг-проект "Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане" очень важен для нашей страны и народа. Партнерами Азербайджана в проекте будут Польша и Литва, эксперты из этих стран поделятся с нами знаниями и навыками. Проект будет реализован совместно с министерствами внутренних дел и здравоохранения, мы будем вместе выдвигать предложения для совершенствования дорожного движения в нашей стране", - отметил министр.

Министр добавил, что совместно с компанией Boston Consulting Group продолжается работа над программой мобильности в Баку и стране: "Уверен, что эта программа и данный твининг-проект позволят в короткие сроки добиться поставленных целей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Yol qəzasında ölənlərin sayı dünyadakı orta göstəricidən çoxdur"

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi