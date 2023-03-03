Рашад Набиев: Статистика Азербайджана по смертельным ДТП выше среднего показателя в мире

В Азербайджане в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 834 человека, что в соотношении с численностью населения выше среднего показателя по СНГ и миру.

В Азербайджане в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибли 834 человека, что в соотношении с численностью населения выше среднего показателя по СНГ и миру.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев сказал на церемонии открытия твининг-проекта "Усиления безопасности дорожного движения в Азербайджане", реализуемого при финансовой поддержке Европейского союза.

"В мире ежегодно более 1 млн человек погибают в результате ДТП. Это означает смерть одного человека каждые 30 секунд. Если рассмотреть экономические аспекты вопроса, можно заметить, что в результате нарушения правил дорожного движения глобальной инфраструктуре ежегодно наносится ущерб в размере около 500 млрд долларов США. Твининг-проект "Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане" очень важен для нашей страны и народа. Партнерами Азербайджана в проекте будут Польша и Литва, эксперты из этих стран поделятся с нами знаниями и навыками. Проект будет реализован совместно с министерствами внутренних дел и здравоохранения, мы будем вместе выдвигать предложения для совершенствования дорожного движения в нашей стране", - отметил министр.

Министр добавил, что совместно с компанией Boston Consulting Group продолжается работа над программой мобильности в Баку и стране: "Уверен, что эта программа и данный твининг-проект позволят в короткие сроки добиться поставленных целей".