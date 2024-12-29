Рашад Набиев: Самолет AZAL потерпел крушение в результате физико-технического воздействия извне

11:22

Причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) в Казахстане стало физико-техническое воздействие извне.

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на церемонии прощания с погибшими членами экипажа пассажирского самолета AZAL.

"Доступные в соцсетях видеоматериалы и данные информационных агентств дают основания утверждать, что причиной крушения нашего самолета стало физико-техническое воздействие извне. Задача государственной комиссии - провести объективное и детальное расследование этого инцидента и регулярно информировать общественность о его ходе", - отметил Набиев.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности является приоритетом для Азербайджанского государства.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.