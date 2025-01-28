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Рашад Набиев: Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%

Рашад Набиев: Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9% Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%.
Инфраструктура
28 января 2025 г. 18:29
Рашад Набиев: Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%

Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр отметил, что для увеличения частоты автобусных перевозок, обеспечения скорости движения и повышения качества обслуживания были проложены автобусные полосы протяженностью 112 километров:

"В результате вашей поддержки законодательной инициативы по регулированию движения на дорогах было обеспечено соблюдение требований к автобусным полосам и сокращение незаконной парковки. Также количество автобусов, ежедневно выходящих на линию, увеличилось с 1 750 до 2 160".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Bakı və şəhərətrafı ərazilərdə sərnişindaşımalar 41 milyon artıb"

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