Рашад Набиев: Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%

Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%.

Пассажироперевозки в Баку и пригородных районах увеличились на 9%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании по транспортным вопросам под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр отметил, что для увеличения частоты автобусных перевозок, обеспечения скорости движения и повышения качества обслуживания были проложены автобусные полосы протяженностью 112 километров:

"В результате вашей поддержки законодательной инициативы по регулированию движения на дорогах было обеспечено соблюдение требований к автобусным полосам и сокращение незаконной парковки. Также количество автобусов, ежедневно выходящих на линию, увеличилось с 1 750 до 2 160".