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Рашад Набиев ознакомился с территорией, где расположится мост, который соединит Зангезур и Нахчыван

Рашад Набиев ознакомился с территорией, где расположится мост, который соединит Зангезур и Нахчыван Делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику ознакомилась с территорией расположения моста, который будет построен в селе Котам Ордубадского района и соед
Инфраструктура
22 июля 2022 г. 14:48
Рашад Набиев ознакомился с территорией, где расположится мост, который соединит Зангезур и Нахчыван

Делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику ознакомилась с территорией расположения моста, который будет построен в селе Котам Ордубадского района и соединит Зангезур и Нахчыван, а также с транспортной инфраструктурой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В то же время министр побывал на погранично-пропускном пункте в городе Джульфа на границе с Ираном и осмотрел мост.

В ходе визита делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и музей, названный в его честь.

В рамках визита министр Р.Набиев встретился с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev Zəngəzurla Naxçıvanı birləşdirən körpünün yerləşəcəyi yerlə tanış olub

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