Рашад Набиев ознакомился с территорией, где расположится мост, который соединит Зангезур и Нахчыван

Делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику ознакомилась с территорией расположения моста, который будет построен в селе Котам Ордубадского района и соед

Делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику ознакомилась с территорией расположения моста, который будет построен в селе Котам Ордубадского района и соединит Зангезур и Нахчыван, а также с транспортной инфраструктурой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В то же время министр побывал на погранично-пропускном пункте в городе Джульфа на границе с Ираном и осмотрел мост.

В ходе визита делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и музей, названный в его честь.

В рамках визита министр Р.Набиев встретился с председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васифом Талыбовым.