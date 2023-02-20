Рашад Набиев: Объем транзитных грузов через Азербайджан увеличился на 75% в 2022 году

Объем проходящих через Азербайджан грузов в течение 2022 года увеличился примерно на 75%, и подавляющее большинство этих грузов перевезено по железной дороге.

Объем проходящих через Азербайджан грузов увеличился примерно на 75% в 2022 году, и подавляющее большинство этих грузов пришлось на перевозки по железной дороге.

Как сообщает Report, об этом в интервью REAL TV заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, около 70% грузов было перевезено по железной дороге, а остальное - автомобильным транспортом: "Перевалка этих грузов не означает, что это всего лишь транзит через Азербайджан. Это означает прибыль для экономики Азербайджана, открытие новых рабочих мест, новые доходы в бюджет страны, новые источники налогообложения".