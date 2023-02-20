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Рашад Набиев: Объем транзитных грузов через Азербайджан увеличился на 75% в 2022 году

Рашад Набиев: Объем транзитных грузов через Азербайджан увеличился на 75% в 2022 году Объем проходящих через Азербайджан грузов в течение 2022 года увеличился примерно на 75%, и подавляющее большинство этих грузов перевезено по железной дороге.
Инфраструктура
20 февраля 2023 г. 16:14
Рашад Набиев: Объем транзитных грузов через Азербайджан увеличился на 75% в 2022 году

Объем проходящих через Азербайджан грузов увеличился примерно на 75% в 2022 году, и подавляющее большинство этих грузов пришлось на перевозки по железной дороге.

Как сообщает Report, об этом в интервью REAL TV заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, около 70% грузов было перевезено по железной дороге, а остальное - автомобильным транспортом: "Перевалка этих грузов не означает, что это всего лишь транзит через Азербайджан. Это означает прибыль для экономики Азербайджана, открытие новых рабочих мест, новые доходы в бюджет страны, новые источники налогообложения".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Azərbaycan üzərindən 2022-ci ildə keçən yüklərin həcmi 75 % artıb”

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