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Рашад Набиев: Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан вырос на 57%

Рашад Набиев: Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан вырос на 57% За январь 2023 года объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан составил 843 тыс. тонн, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
21 февраля 2023 г. 12:33
Рашад Набиев: Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан вырос на 57%

За январь 2023 года объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан составил 843 тыс. тонн, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Министр отметил, что объем перевозимых грузов в январе этого года на 306 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года: “535 тыс. тонн перевозимых грузов приходится на железнодорожные, 308 тыс. тонн - на автомобильные перевозки".

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: Transit cargo transportation through Azerbaijan up 57%
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Azərbaycan üzərindən tranzit yük daşımalarının həcmi 57 % artıb”

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