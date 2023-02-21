Рашад Набиев: Объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан вырос на 57%

За январь 2023 года объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан составил 843 тыс. тонн, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь 2023 года объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан составил 843 тыс. тонн, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом на своем аккаунте в Twitter написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

Министр отметил, что объем перевозимых грузов в январе этого года на 306 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 года: “535 тыс. тонн перевозимых грузов приходится на железнодорожные, 308 тыс. тонн - на автомобильные перевозки".