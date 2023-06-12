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Рашад Набиев: Наша цель - сократить количество поездок на такси

Рашад Набиев: Наша цель - сократить количество поездок на такси "На начальном этапе наша цель - сократить количество поездок на такси, а не количество самих автомобилей такси".
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 14:23
Рашад Набиев: Наша цель - сократить количество поездок на такси

"На начальном этапе наша цель - сократить количество поездок на такси, а не количество самих автомобилей такси".

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Сегодня 60% поездок на такси приходятся на маршруты протяженностью около 1,5-3 км. Это то расстояние, которое можно преодолеть либо пешком, либо на общественном транспорте", - добавил министр.

Кроме того, Р.Набиев отметил, что таких низких цен на такси, как в Азербайджане, нет ни в одной стране мира. По его словам, цены на такси однозначно вырастут.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Məqsədimiz taksi gedişlərinin sayını azaltmaqdır"

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