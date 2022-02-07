Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории

Наряду с Шушой и Агдамом планируется организовать регулярные автобусные рейсы в другие освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Наряду с Шушой и Агдамом планируется организовать регулярные автобусные рейсы в другие освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Об этом в комментарии Report заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По словам Набиева, регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам являются частью плана “Большого возвращения в Карабах”: "Когда открылись рейсы, мы говорили, что их частота и направление будут зависеть от спроса. Как вы знаете, рейсы из Баку в Шушу уже организованы 3 раза в неделю. В направлении Агдама также организуются рейсы из несколько пунктов", - сказал министр.