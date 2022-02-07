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Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории

Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории Наряду с Шушой и Агдамом планируется организовать регулярные автобусные рейсы в другие освобожденные от оккупации районы Азербайджана.
Инфраструктура
7 февраля 2022 г. 17:40
Рашад Набиев: Будут организованы автобусные рейсы и на другие освобожденные территории

Наряду с Шушой и Агдамом планируется организовать регулярные автобусные рейсы в другие освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Об этом в комментарии Report заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По словам Набиева, регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам являются частью плана “Большого возвращения в Карабах”: "Когда открылись рейсы, мы говорили, что их частота и направление будут зависеть от спроса. Как вы знаете, рейсы из Баку в Шушу уже организованы 3 раза в неделю. В направлении Агдама также организуются рейсы из несколько пунктов", - сказал министр.

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Версия на английском языке Rashad Nabiyev: Bus trips to other liberated territories to be organized
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Azad edilmiş digər ərazilərə də avtobus reysləri təşkil ediləcək"

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