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Рашад Набиев: Год будет значимым для AZAL и АЖД

Рашад Набиев: Год будет значимым для AZAL и АЖД Этот год станет важным как для ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), так и для ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Инфраструктура
1 января 2022 г. 14:05
Рашад Набиев: Год будет значимым для AZAL и АЖД

Этот год станет важным как для ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), так и для ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как передает Report, об этом в интервью İctimai TV заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, в этих компаниях планируется создание офисов трансформации.

Министр отметил, что работа будет планироваться уже с января: "Один из вопросов, который больше всего интересует население, - это эффективная работа "Азербайджанских авиалиний", а также "Азербайджанских железных дорог". Отмечу, что зарубежными консультационными компаниями был подготовлены стратегии структур и план действий на следующие пять лет. Основной задачей офиса трансформации является обеспечение деятельности в соответствии со стратегией".

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев является председателем наблюдательного совета AZAL, а также "Азербайджанских железных дорог".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "AZAL və “Azərbaycan Dəmir Yolları” üçün bu il vacib il olacaq"

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