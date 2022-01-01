Рашад Набиев: Год будет значимым для AZAL и АЖД

Этот год станет важным как для ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), так и для ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Этот год станет важным как для ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), так и для ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как передает Report, об этом в интервью İctimai TV заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, в этих компаниях планируется создание офисов трансформации.

Министр отметил, что работа будет планироваться уже с января: "Один из вопросов, который больше всего интересует население, - это эффективная работа "Азербайджанских авиалиний", а также "Азербайджанских железных дорог". Отмечу, что зарубежными консультационными компаниями был подготовлены стратегии структур и план действий на следующие пять лет. Основной задачей офиса трансформации является обеспечение деятельности в соответствии со стратегией".

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев является председателем наблюдательного совета AZAL, а также "Азербайджанских железных дорог".