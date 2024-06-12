Министр: Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с CANSO

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Международной организацией гражданского аэронавигационного обслуживания (CANSO).

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с Международной организацией гражданского аэронавигационного обслуживания (CANSO).

Как сообщает Report, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Всемирном саммите по аэронавигации CANSO в Баку.

"Нашей целью является расширение сотрудничества с соседними странами на региональном уровне посредством совместных проектов, повышение эффективности и безопасности воздушного пространства. Наши инициативы также включают использование таких технологий, как большие данные и искусственный интеллект, для оптимизации и управления воздушным движением в соответствии с глобальными тенденциями цифровой трансформации в сфере авиации", - подчеркнул он.