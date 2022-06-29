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Раненый в Украине азербайджанский водитель готовится к возвращению на родину

Раненый в Украине азербайджанский водитель готовится к возвращению на родину Гражданин Азербайджана Самир Тахиров, получивший тяжелое пулевое ранение во время столкновений 28 февраля этого года в украинском городе Харькове, в ближайшее время вернется на родину.
Инфраструктура
29 июня 2022 г. 13:01
Раненый в Украине азербайджанский водитель готовится к возвращению на родину

Гражданин Азербайджана Самир Тахиров, получивший тяжелое пулевое ранение во время столкновений 28 февраля этого года в украинском городе Харькове, в ближайшее время вернется на родину.

Как сообщает Report, об этом сообщила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

Учитывая необходимость проведения заключительной операции и лечения раненого в специализированном медицинском учреждении, 1 апреля он был доставлен самолетом скорой медицинской помощи в столицу Турции, Анкару, и помещен в Военно-медицинскую академию Гюльхане. Благодаря усилиям турецких врачей С.Тахиров пошел на поправку. Ожидается, что после заключения врачебной комиссии его отправят в Азербайджан.

Расходы на транспортировку и лечение водителя в Турции взяла на себя ABADA.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada yaralanmış azərbaycanlı sürücü vətənə qayıtmağa hazırlaşır

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