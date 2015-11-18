Рамиз Гасанов: Существуют механизмы контроля, над которыми необходимо работать

Баку. 18 ноября. REPORT. AZ/ "Плановые проверки Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам приостановлены после поручения президента Ильхама Алиева. Однако существуют механизмы контроля, над которыми необходимо работать".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Рамиз Гасанов в рамках проходящего в Баку бизнес-форума при организации Caspian European Club (CEC) и Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Председатель Госкомитета выразил сожаление в связи с тем, что до настоящего времени контроль в республике проводился в несколько ином русле, отметив, что в Азербайджане необходимо внедрить методы контроля, применяемые во всех цивилизованных странах.

"Мы должны изменить направление проверок. Служба технического регулирования и стандартизации при комитете в соответствии с поручением президента проводит проверки на рынке. Мы приобретаем продукт, не посещая само предприятие, и отправляем образцы на анализ в лабораторию. При выявлении проблемы извещаем об этом предприятие. Если это импортированный продукт, направляем письмо в Государственный таможенный комитет о приостановке импорта, если местный, об этом извещается руководство предприятия. На устранение проблемы отводится один месяц. Если за этот период не будут предприняты меры, применяются штрафные санкции", - отметил Р.Гасанов.