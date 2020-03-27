Рамин Гулузаде: Уменьшился пассажиропоток в городском транспорте

"Сегодня пассажирские перевозки с Международного автовокзала осуществляются только в направлении Сумгайыта и Абшерона. Их число сократилось с 3-4 тысяч до 300 человек в день".

Как передает Report, с этим заявлением выступил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова.

Р.Гулузаде добавил, что в настоящее время дезинфицируются все автовокзалы и транспортные средства:

"Из-за карантинного режима количество пользователей городским транспортом сократилось на 80%. Если раньше 1,5 миллиона человек пользовались данным транспортным средством, то сейчас эта цифра сократилась до 52 тысяч".