Рамин Гулузаде: Алятский порт послужит расширению потенциала Азербайджана

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Алятский порт вносит вклад в расширение сотрудничества между коридорами "Север-Юг" и "Восток-Запад".

Как сообщает Report, об этом на проходящей сегодня в Баку Всемирной конференции по портам заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

По его словам, Алятский порт послужит еще большему расширению потенциала Азербайджана:

"Бакинский порт развивается в соответствии со статусом "Зеленого порта", используются самые последние технологии. Алятский порт внесет лепту в развитие Азербайджана как логистического центра".

Министр отметил, что продолжаются работы по транспортному коридору "Север-Юг".