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    Рамин Гулузаде: Алятский порт послужит расширению потенциала Азербайджана

    Сейчас продолжаются работы по транспортному коридору Север-Юг

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Алятский порт вносит вклад в расширение сотрудничества между коридорами "Север-Юг" и "Восток-Запад".

    Как сообщает Report, об этом на проходящей сегодня в Баку Всемирной конференции по портам заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.

    По его словам, Алятский порт послужит еще большему расширению потенциала Азербайджана:

    "Бакинский порт развивается в соответствии со статусом "Зеленого порта", используются самые последние технологии. Алятский порт внесет лепту в развитие Азербайджана как логистического центра".

    Министр отметил, что продолжаются работы по транспортному коридору "Север-Юг".

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