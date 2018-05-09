Рамин Гулузаде: Алятский порт послужит расширению потенциала Азербайджана

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Алятский порт вносит вклад в расширение сотрудничества между коридорами "Север-Юг" и "Восток-Запад".
Как сообщает Report, об этом на проходящей сегодня в Баку Всемирной конференции по портам заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде.
По его словам, Алятский порт послужит еще большему расширению потенциала Азербайджана:
"Бакинский порт развивается в соответствии со статусом "Зеленого порта", используются самые последние технологии. Алятский порт внесет лепту в развитие Азербайджана как логистического центра".
Министр отметил, что продолжаются работы по транспортному коридору "Север-Юг".
Aynur BayramovaАвтор новости
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