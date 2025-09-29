Рамиль Джахангиров: Мемориальный комплекс отражает последствия армянской агрессии

Созданный в Гяндже Мемориальный комплекс, основной частью которого является музей, посвящен преступлениям против азербайджанского народа и последствиям армянской военной агрессии.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель Госкомитета градостроительства и архитектуры Рамиль Джахангиров.

Комплекс, основание которого в 2022 году заложил президент Ильхам Алиев, построен на месте, подвергшемся ракетным ударам Армении в октябре 2020 года. Территория музея площадью 2 400 кв. м спроектирована в форме спирали и символизирует след от ракеты. Само же здание музея напоминает полумесяц. Экспозиция охватывает трагические страницы истории - от событий начала XX века и депортаций азербайджанцев до Ходжалинского геноцида, войны 1990-х, атак на мирную Гянджу в 2020 году и минного террора. Отдельные залы посвящены обнаруженным массовым захоронениям, судьбам вынужденных переселенцев и восстановлению суверенитета Азербайджана в 2023 году.

На открытой территории комплекса создана отдельная экспозиция. Представитель комитета отметил, что здесь посетителям представлены обломки жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, разрушенных в результате ракетного удара Армении.