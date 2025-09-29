Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Рамиль Джахангиров: Мемориальный комплекс отражает последствия армянской агрессии

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 16:54
    Рамиль Джахангиров: Мемориальный комплекс отражает последствия армянской агрессии

    Созданный в Гяндже Мемориальный комплекс, основной частью которого является музей, посвящен преступлениям против азербайджанского народа и последствиям армянской военной агрессии.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил представитель Госкомитета градостроительства и архитектуры Рамиль Джахангиров.

    Комплекс, основание которого в 2022 году заложил президент Ильхам Алиев, построен на месте, подвергшемся ракетным ударам Армении в октябре 2020 года. Территория музея площадью 2 400 кв. м спроектирована в форме спирали и символизирует след от ракеты. Само же здание музея напоминает полумесяц. Экспозиция охватывает трагические страницы истории - от событий начала XX века и депортаций азербайджанцев до Ходжалинского геноцида, войны 1990-х, атак на мирную Гянджу в 2020 году и минного террора. Отдельные залы посвящены обнаруженным массовым захоронениям, судьбам вынужденных переселенцев и восстановлению суверенитета Азербайджана в 2023 году.

    На открытой территории комплекса создана отдельная экспозиция. Представитель комитета отметил, что здесь посетителям представлены обломки жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, разрушенных в результате ракетного удара Армении.

    Мемориальный Комплекс Гянджи Рамиль Джахангиров
    Фото
    Komitə: Gəncə Memorial Kompleksində Ermənistanın hərbi təcavüzünün nəticələri əks olunub
    Фото
    Ramil Jahangirov: Memorial complex reflects consequences of Armenian aggression

    Последние новости

    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    17:37

    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:37

    Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

    Другие страны
    Лента новостей