Рахман Гумметов: Вдвое выросло количество транзитных фур, въезжающих через сухопутную границу

В результате геополитических процессов в регионе, проделанной работы с целью увеличения грузоперевозок, объем международных перевозок через Азербайджан в 2022 году - транзитных TIR и фур, въезжающих через сухопутную границу, увеличился почти в 2 раза по с

В результате геополитических процессов в регионе, проделанной работы с целью увеличения грузоперевозок, объем международных перевозок через Азербайджан в 2022 году - транзитных TIR и фур, въезжающих через сухопутную границу, увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

Об этом Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

По его словам, с ростом перевозок увеличивается и спрос на разрешения на транзит через территорию страны.

"В настоящее время ведется работа по запуску электронной услуги для улучшения процесса выдачи разрешений. После запуска соответствующего портала услуга по выдаче специального разрешения на проезд крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования будет предоставляться полностью в электронной форме.

Кроме того, есть распоряжение президента о выдаче электронного решения об административном взыскании в целях предотвращения нарушений требований к допустимым размерам и массе крупногабаритных и большегрузных транспортных средств для обеспечения сохранности автомобильных дорог. Установку технических устройств, измеряющих весогабаритные параметры транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, планируется начать в этом месяце", - отметил замминистра.