Рахман Гумметов: Проводятся специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта

В настоящее время Министерство цифрового развития и транспорта проводит специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта.

Министерство цифрового развития и транспорта проводит специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на внеочередном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, иногда высказываются мнения о создании единой службы такси: "Однако, ни в законопроекте, ни в планах министерства такой идеи нет. В то же время в Милли Меджлисе был затронут вопрос о нелегальных перевозках на такси из аэропорта. Этот вопрос уже решается. В целом, существует проблема, связанная с расширением сети общественного транспорта в стране, и необходимо уделять больше внимания повышению качества обслуживания в общественном транспорте. Работа в этом направлении будет продолжена. С этой целью был создан Координационный совет по транспорту".