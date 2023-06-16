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Рахман Гумметов: Проводятся специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта

Рахман Гумметов: Проводятся специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта В настоящее время Министерство цифрового развития и транспорта проводит специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта.
Инфраструктура
16 июня 2023 г. 14:08
Рахман Гумметов: Проводятся специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта

Министерство цифрового развития и транспорта проводит специальные исследования для решения проблем в сфере транспорта.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на внеочередном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, иногда высказываются мнения о создании единой службы такси: "Однако, ни в законопроекте, ни в планах министерства такой идеи нет. В то же время в Милли Меджлисе был затронут вопрос о нелегальных перевозках на такси из аэропорта. Этот вопрос уже решается. В целом, существует проблема, связанная с расширением сети общественного транспорта в стране, и необходимо уделять больше внимания повышению качества обслуживания в общественном транспорте. Работа в этом направлении будет продолжена. С этой целью был создан Координационный совет по транспорту".

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Hazırda nəqliyyatda olan problemlərin həlli üzrə xüsusi araşdırmalar aparılır"

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