Замминистра: В Баку организовано более 17 тыс. парковочных мест

На сегодняшний день посредством мобильного приложения Azparking в различных зонах в Баку организовано более 17 тысяч парковочных мест.

На сегодняшний день посредством мобильного приложения Azparking в различных зонах в Баку организовано более 17 тысяч парковочных мест.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, в ближайшие месяцы этот процесс будет завершен: "Анализ имеющихся парковочных мест и их организация там, где они необходимы, будет продолжена. Этот проект успешно исполняется. Целью парковок является не сбор средств, а в первую очередь организация транспортного потока в Баку".