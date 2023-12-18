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Замминистра: В Баку организовано более 17 тыс. парковочных мест

Замминистра: В Баку организовано более 17 тыс. парковочных мест На сегодняшний день посредством мобильного приложения Azparking в различных зонах в Баку организовано более 17 тысяч парковочных мест.
Инфраструктура
18 декабря 2023 г. 11:22
Замминистра: В Баку организовано более 17 тыс. парковочных мест

На сегодняшний день посредством мобильного приложения Azparking в различных зонах в Баку организовано более 17 тысяч парковочных мест.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на презентации "Программы трансформации мобильности в Азербайджане".

По его словам, в ближайшие месяцы этот процесс будет завершен: "Анализ имеющихся парковочных мест и их организация там, где они необходимы, будет продолжена. Этот проект успешно исполняется. Целью парковок является не сбор средств, а в первую очередь организация транспортного потока в Баку".

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Bakıda 17 mindən çox parklanma yeri təşkil edilib"

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