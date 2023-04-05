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Рахман Гумметов: В апреле будут подписаны контракты на приобретение новых самолетов

Рахман Гумметов: В апреле будут подписаны контракты на приобретение новых самолетов С целью повышения качества услуг пассажирского транспорта в Азербайджане, в этом месяце планируется подписание контрактов на приобретение новых самолетов.
Инфраструктура
5 апреля 2023 г. 11:57
Рахман Гумметов: В апреле будут подписаны контракты на приобретение новых самолетов

С целью повышения качества услуг пассажирского транспорта в Азербайджане, в этом месяце планируется подписание контрактов на приобретение новых самолетов.

Об этом в интервью Report сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов.

"В настоящее время в авиапарке ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) имеется 8 типов самолетов. Это приводит к большим затратам при обслуживании воздушных судов и на обучение обслуживающего персонала. В долгосрочном Стратегическом плане развития AZAL, охватывающем 2023-2030 годы, в целях сокращения расходов предусмотрено, что самолеты будут состоять из 2-х типов - Airbus A320 Neo для узкофюзеляжных самолетов, и Boeing 787 Dreamliner - широкофюзеляжных самолетов", - сказал Р.Гумметов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Rahman Hummatov: Contracts for purchase of new planes will be signed this month
Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Yeni təyyarələrin alınması ilə bağlı bu ay müqavilələr imzalanacaq"

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