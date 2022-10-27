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Рахман Гумметов: Стоимость билетов Баку-Нахчыван не покрывает расходы AZAL

Рахман Гумметов: Стоимость билетов Баку-Нахчыван не покрывает расходы AZAL Стоимость авиабилетов на рейс Баку-Нахчыван в размере 60 манатов не покрывает расходы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 17:05
Рахман Гумметов: Стоимость билетов Баку-Нахчыван не покрывает расходы AZAL

Стоимость авиабилетов на рейс Баку-Нахчыван в размере 60 манатов не покрывает расходы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

По его словам, в течение дня осуществляется более 10 рейсов из Баку в Нахчыван: "Часть расходов субсидируется государством. Наши граждане могут летать в Нахчван, заплатив 60 манатов. AZAL слишком часто критикуют из-за этой цены. Однако 60-70 манатов не покрывают расходы".

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Bakı-Naxçıvan reysinin qiyməti AZAL-ın xərcini ödəmir"

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