Рахман Гумметов: Стоимость билетов Баку-Нахчыван не покрывает расходы AZAL

Стоимость авиабилетов на рейс Баку-Нахчыван в размере 60 манатов не покрывает расходы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Стоимость авиабилетов на рейс Баку-Нахчыван в размере 60 манатов не покрывает расходы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

По его словам, в течение дня осуществляется более 10 рейсов из Баку в Нахчыван: "Часть расходов субсидируется государством. Наши граждане могут летать в Нахчван, заплатив 60 манатов. AZAL слишком часто критикуют из-за этой цены. Однако 60-70 манатов не покрывают расходы".